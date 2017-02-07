Минэкономики, отвечающее за процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), выпустило «Белую книгу регуляторной политики», в которой представило итоги становления этого института в РФ. Механизм ОРВ, запущенный в 2010 году, призван оценивать последствия принятия нормативно-правовых актов и предотвращать регулирование, которое может повлечь дополнительную нагрузку на бизнес. С 2017 года система ОРВ стала обязательной и в муниципалитетах.

За шесть лет Минэкономики подготовило 5,8 тыс. заключений об ОРВ (в 2016 году — 1,1 тыс.). По статистике, 30-40% проектов актов, проходящих оценку, содержат избыточные и затратные требования для бизнеса (в 2016 году таких было 32%). Самым активным ведомством в деле госрегулирования в 2016 году был Минтранс — на процедуру ОРВ он представил 125 проектов, отрицательную оценку получили 44% из них. Чуть менее плодовитый Минсельхоз (116 проектов) получил 37% отрицательных отзывов. На этом фоне Минфин (115 проектов) выглядит гораздо более лояльным к бизнесу — только 15% подготовленных им проектов получили отрицательное заключение.

«К сожалению, по-прежнему результатом «совершенствования законодательства», как ни парадоксально, становятся слабо проработанные, противоречащие и несбалансированные решения, которые на практике становятся обременением для непосредственных адресатов регулирования»,— делает вывод Минэкономики. Одна из проблем — отсутствие регламента сроков перехода по этапам ОРВ, а также нежелание министерств участвовать в ОРВ: для них эта процедура — помеха работе.

Напомним, что отрицательное заключение по ОРВ на практике вовсе не блокирует принятия документа. Еще одна проблема — отсутствие процедур оценки для законопроектов на стадии второго чтения в Госдуме (зачастую на этом этапе сразу в виде поправок вносятся и без широкого обсуждения принимаются важные законодательные нововведения). Как отмечает директор департамента ОРВ Минэкономики Вадим Живулин, взаимодействие с Госдумой «по вопросам внедрения ОРВ будет продолжено». За шесть лет процедуру ОРВ по запросу Госдумы (это предусмотрено регламентом нижней палаты) прошел всего один законопроект (о регулировании торговли), рассматривавшийся во втором чтении.

Источник: Ъ

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