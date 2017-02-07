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Результаты очистки ул. Первомайской

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анастасия:

Добрый день. Хочу представить вам результаты очистки улицы Первомайской сегодня ночью. Теперь с ул. Чернышевского и ул. Белинского не спуститься без повреждения автомобиля.

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Результаты очистки ул. ПервомайскойРезультаты очистки ул. ПервомайскойРезультаты очистки ул. ПервомайскойРезультаты очистки ул. Первомайской

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [13:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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[13:15] Результаты очистки ул. Первомайской


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