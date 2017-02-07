Уже несколько дней руководитель пункта передержки в Бердске Светлана Калабина не выезжает на отлов бездомных животных. В выходные, 4 и 5 февраля, у нее «покраснел» телефон от звонков. В основном звонили жители Военного городка и просили спасти их от многочисленной стаи здоровенных псов. Бердчане боятся выходить на улицу, чтобы вынести мусор. Всех жалобщиков Светлана Анатольевна теперь отправляет в администрацию города. «Пусть там помогают», — категорична Калабина. Сейчас у нее переполнены два пункта передержки. Помещать животных негде.

В обязанности приюта «Надежда» отлов не входит

В Бердске работает приют для бездомных животных «Надежда». Муниципальное предприятие. Именно эта организация занималась отловом четвероногих бродяжек в прошлом году. По муниципальному заданию на отлов было выделено 400 тыс. рублей, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров. В 2016 году подрядная организация, занимающаяся отловом, пока не определена. Вопрос находится на стадии решения.

По словам Захарова, отлов и содержание безнадзорных животных осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. По договорам 2013-2015 года калькуляция затрат на оказание услуг по отлову безнадзорных животных составляла 2379 рублей (отлов 1 собаки, — прим. ред).

В обязанности приюта «Надежда» отлов бездомных животных не входит, отмечает руководитель УЖКХ.

С 2016 года средства на отлов бездомных животных не выделены отдельной строкой в бюджет города.

В ноябре прошлого года «Надежда» переехала на новое место жительства — за город. На строительство нового приюта было потрачено 17,5 млн рублей. Заказчиком строительства было управление капитального строительства Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» в декабре прошлого года писал о том, что бердская власть намерена передать частному инвестору землю для строительства крематория для животных, пункт льготной стерилизации и, возможно, место под гостиницу для собак и кошек. Но часть прибыли бизнесмен должен отдавать на содержание приюта. В мэрии это называют «экологической концессией», так как речь все-таки идет о сохранении окружающей среды.

Хотя приют переехал на новое место, техническое оснащение осталось прежним. И потому приют не может брать к себе животных больше, чем обычно. В квартал «Надежда» может принять только 42 собаки, отмечает Захаров.

Последнее время собачий приют существует в основном на средства благотворителей. Есть специальный счет, куда сердобольные горожане переводят деньги. Помогают и мясом, крупами, костями, тряпками и лекарствами. Общими усилиями приют удается сохранить.

Размер субсидии, предоставляемой муниципальному учреждению «Надежда», по соглашению от 11 января 2017 года составляет 4 млн 273 480 рублей, сообщил Владимир Николаевич.

Примите заявку на отлов

По словам начальника УЖКХ, заявку на отлов бездомных животных можно сделать по тел. 4-00-11 (отдел благоустройства).

Однако в том случае, если животное ведет себя агрессивно, а в приюте говорят, что не могут его отловить, Владимир Захаров советует обращаться за помощью в отдел МВД по тел. 3-00-23, так как службы экстренного реагирования в приюте нет.

Частник не в почете

Уже несколько лет альтернативой муниципальному отлову стала деятельность частного пункта передержки бездомных животных. Руководит им Светлана Калабина. Некогда она пять лет работала бригадиром в «Надежде». Затем ушла. И пять лет назад начала собственное дело. В этом ее поддержали местные зоозащитники.

Пункт передержки животных существует только за счет поддержки спонсоров. Есть люди, кому не безразлична судьба бездомных животных. Сначала у Калабиной на передержке было 20 животных. Но с каждым годом их количество росло как снежный ком.

Пару лет назад Светлана Калабина и руководитель пункта льготной стерилизации Ирина Устинова начали проводить массовый отлов животных. Убирали животных с улиц, ставили прививки, стерилизовали, вставляли в ухо серьгу-чип, подкармливали и снова выпускали на улицу. Таким образом бердчанки намеревались сократить популяцию бездомных животных. Но их силы, средства и возможности были ограничены. Но с того времени бердчане узнали номер телефона Калабиной. И обращались к ней за помощью, когда в других местах получали от ворот поворот. Светлана Анатольевна и принимала четвероногих бродяжек, и ездила на отлов. Безвозмездно.

Для читателей «Курьер. Среда. Бердск» она уже давно стала палочкой-выручалочкой. Именно ей звонила редакция, когда поступали звонки о раненых животных, о собаках, прикованных цепями к деревьям и обреченных на верную смерть. Она отбрасывала в сторону все дела и спешила на помощь.

По оценке Светланы Калабиной, отлов одной собаки ей обходится около 3000 рублей. Сюда собственно входит и сам отлов, и транспортные расходы, и лечение, и стерилизация, и кормежка в течение месяца.

В прошлом году Калабина оформила официальный статус. Ее пункт передержки стал общественной организацией. Так как бездомных животных уже негде было помещать (весь участок придомовой территории занят вольерами и домиками для собак и кошек, животным отдана и комната в небольшом доме руководителя передержки) она пошла просить земли под строительство пункта передержки в бердскую администрацию.

Последняя встреча Калабиной, Устиновой, зоозащитников и юриста, представляющего их интересы, с мэром Евгением Шестерниным и вице-мэром по городскому хозяйству Ларисой Степановой 3 февраля этого года не принесла положительного результата.

— Мы просили выделить землю под строительство пункта передержки или небольшой участок на территории нового приюта. Объяснили, что нам нужна только земля. Все остальное мы будет делать за свой счет. Получили отказ, — с сожалением говорит Калабина.

Сейчас на передержке у Клабиной находится 110 собак. Только за декабрь и январь она убрала с улиц Бердска 35 животных. Собак и кошек было бы гораздо больше, если бы не отличный за последнее время пристрой, отмечает бердчанка. Люди берут бездомных животных в свой дом.

Теперь Светлана Калабина намерена заниматься отловом бездомных животных только в случае, если получит муниципальный контракт. Заявку на отлов она подала еще в прошлом году.

Если на улицах Бердска бегают агрессивные стаи бездомных собаки или злые домашние псы, сбежавшие из дома, создают угрозу жизни и здоровью, можно пойти двумя путями: звонить в УЖКХ и ждать, когда начнется отлов, либо обращаться в полицию. Но помните, что полицейские не проводят отлов. И оружие против животных они могут применять в исключительных случаях.

Вчера, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Свердловской области хозяйские собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку. Псов усыпили. Их хозяева пойдут под суд.

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