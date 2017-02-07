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Испорченной кредитной историей пугают должников за коммуналку коллекторы в Бердске

Неприятное послание получили в начале февраля жители подопечных муниципальной УК «ЖКХ» домов. Отправитель, ООО «Региональное бюро взысканий», сообщает о долгах за коммунальные услуги и предупреждает: заплатить нужно до определенного дня, иначе не избежать судебной тяжбы и испорченной кредитной истории. Грозное письмо получил и Алексей, который написал об этом в «Курьер. Среда. Бердск».

— Прихожу вечером с работы домой, а в двери чистый конверт с письмом от некоего ООО «Региональное бюро взысканий» — вот сюрприз! Будто бы задолженность перед МУП «УК «ЖКХ», а я точно знаю, что мама-пенсионерка, как и большинство пенсионеров, платит всегда коммуналку с пенсии в первую очередь. И что же все это значит тогда? Что за аферисты? — недоумевает бердчанин.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор УК «ЖКХ» Андрей Гусев, с бюро взысканий у них действительно есть договор. И оно действительно работает: общий долг бердчан перед компанией стал стремительно снижаться, как только УК поручила напоминать им о своих обязанностях ООО «РБВ». Именно домоуправители называют фирме адрес собственника и сумму его долга. Адресатами наприятных посланий становятся хозяева квартир, у которых есть как минимум на месяц просроченные платежи.

— Там ничего такого страшного не написано: взыскание через суд — у нас абсолютно нормальная практика, — считает Андрей Борисович. — Человек же должен оплачивать долги.

Само «РБВ» открещивается от названия «коллекторы», которое в народе прочно закрепилось с хамским и грубым выбиванием долгов. «Мы — юридическая организация», настаивает директор фирмы Андрей Решетин и уверяет: все в рамках закона.

— Представляем юридические интересы [УК], взаимодействуем со службой судебных приставов, подготавливаем документы для суда, подаем судебные приказы, подготавливаем документы для ограничения коммунальных услуг на основании постановления правительства РФ №354, информируем должников о том, что у них существуют данные проблемы, — рассказывает о миссии своей компании руководитель.

По словам Решетина, бюро открылось еще в 2013 году и давно работает с УК Бердска и Искитима. Директор «РБВ» не понимает, почему некоторые горожане называют его детище аферой: мол, специалисты помогают неплательщикам вовремя решить свои финансовые проблемы и избежать неприятных последствий судов, но сами не берут денег с жителей домов. «Они же платят не нам, они платят в РКЦ. Через нас никакие счета не проходят. Человек получает сообщение о том, что у него есть долг и ему нужно оплатить его УК», — рассуждает Андрей Валентинович.

По словам прокурора Бердска Романа Сивака, пока на посредников между УК и обитателями квартир жалоб в прокуратуру не поступало. Домоуправители выполняют работу и имеют право требовать за это деньги, в том числе.

— Полномочия по взысканию определенные у управляющих компаний есть, но это цивилизованные методы, — говорит Роман Андреевич.

Насколько правомерна работа подобных бюро и агентств, нужно выяснять в каждом конкретном случае. Прежде всего сумму своего долга горожанам нужно узнавать в бухгалтерии УК. Если же хозяин жилья исправно платит за блага цивилизации, но все же получает неприятные письма, правоохранители советуют обращаться в полицию.

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Испорченной кредитной историей пугают должников за коммуналку коллекторы в БердскеИспорченной кредитной историей пугают должников за коммуналку коллекторы в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [12:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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