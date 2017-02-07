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Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын заявил во вторник, 7 февраля, что не пойдет на третий срок и в ближайшее время обратится к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении полномочий.
«Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике», — сказал Наговицын.
«Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение — не баллотироваться на третий срок, — сказал он. — Считаю, что я честно отработал два срока. И считаю, это достаточно. Во всем мире придерживаются этого же принципа — два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна».
60-летний единоросс Вячеслав Наговицын проработал на посту главы Бурятии два срока, до этого он возглавлял правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации (губернатора) Томской области. В июне 2007 года президент РФ Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение Народного Хурала (парламента) Бурятии для наделения полномочиями тогда еще президента (позднее должность переименована в главу) республики.
В июне депутаты Бурятии утвердили кандидатуру, в июле состоялась инаугурация. В 2012 году Путин принял досрочную отставку президента Наговицына, тогда же народный Хурал утвердил Наговицына на посту главы Бурятии.
В прошлом году в местных СМИ активно муссировалась тема о возможном досрочном сложении полномочий Наговицыным для участия в сентябрьских выборах, но этого не произошло. Срок полномочий действующего главы Бурятии истекал в мае 2017 года. передает ТАСС.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» накануне президент Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [12:15]
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