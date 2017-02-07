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Сообщите о сосульках в мэрию Бердска

Образование сосулек на козырьках, крышах зданий и сооружений представляет собой серьезную проблему. Падая, они нередко травмируют прохожих. Причем, чем больше вес сосульки и чем выше здание, с которого она упала, тем больше вероятность и серьезность травмы. Падение снега, льда с крыши может привести не только к сильному ушибу или сотрясению мозга, но и к смертельному исходу. Об этом напомнили сегодня, 7 февраля, в пресс-центре мэрии.

От сосулек и наледи страдают не только люди, но и материальные ценности. Например, они могут нанести серьезный ущерб припаркованному возле здания автомобилю.

Управление гражданской защиты Бердска предупреждает население о возможности получения травм и увечий, а также повреждения вашего имущества в связи с потеплением, образованием наледей и сосулек на крышах зданий и сооружений и их обрыва.

УГЗ напоминает руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности о своевременной очистки крыш подведомственных зданий и сооружений от скопившегося снега и наледи в виде сосулек, которые при обрушении могут привезти к травматизму и гибели людей, а также нанесению ущерба имуществу граждан.

— Уважаемые жители города Бердска, убедительная просьба при нахождении вблизи зданий, сооружений, павильонов обращайте внимание на наличие большого скопления снега и сосулек по краю крыши. Во избежание травматизма или гибели не проходите вблизи стен зданий и не ставьте свои автомобили под навесами наледей и сосулек. Если вами обнаружено большое скопление снега и наледи в виде сосулек, просим сообщить старшему оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы по телефону: 2-18-18, — сообщили в городском управлении гражданской защиты.

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Сообщите о сосульках в мэрию Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [12:00]

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Облачно, ветер: южный
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07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

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