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Прайс-лист
Мы ждем вас по адресу: Бердск, ул.Ленина, 38, вход с дальнего торца здания, отдельный вход. Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Понедельник и среда с 7.30 до 18.00 Тел: 8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02.
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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [11:50]
[13:40] Сотрудники Исаакия открыто выступили против передачи собора РПЦ
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[13:15] Результаты очистки ул. Первомайской
[13:40] Сотрудники Исаакия открыто выступили против передачи собора РПЦ
[13:20] На 10% больше запланированного построили в Бердске за год
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