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Вступайте в группу «Розыгрыши Бердска»!

Группа «Розыгрыши Бердска» открылась на просторах соцсети. Создана приносящая азарт и радость побед группа сообществом «Курьер.Среда.Бердск». Приглашаем наших читателей вступить в нашу новую группу. Вас ждут розыгрыши, подарки, викторины и приятные бонусы. Приглашаем партнеров для проведения розыгрышей. Аудитория наших групп уникальна: она думающая, анализирующая, неравнодушная и ответственная. Имеет повышенные требования к качеству контента. И все это говорит в пользу ее взрослости по отношению к миру. Для проведения совместных акций можно обращаться к Елене, +7- 983-315-11-31. Удачи во всем! Пусть она целует вас как можно чаще и крепче!

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Вступайте в группу «Розыгрыши Бердска»!

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [11:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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