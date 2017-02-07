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У нас большой ассортимент всего для маникюра, дизайна ногтей, депиляции (воск, шугаринг), наращивания ресниц, расходных материалов.

Самые низкие цены на расходные материалы:

- Перчатки латексные/нитриловые неопудренные 50 пар – 350 руб.

- Перчатки виниловые 50 пар – 250 руб.

- Голубые коврики для солярия 40*40 см – 190 руб.

- Салфетки белые Спанлейс 35*70 50 шт – 180 руб.

- Разделители для пальцев 20 пар – 160 руб.

- Маски медицинские 50 шт. – 150 руб.

- Парафин (ароматы в ассортименте) 400 г. – 250 руб

И многое другое: Жидкости, препараты, электрооборудование.

Акция февраля на Электрооборудование!

Лампа Гибрид 48 Ватт – 3900 (Вместо 4500 руб.)

Лампа Гибрид 36 Ватт – 2400 (Вместо 3000 руб.)

Лампа УФ 36 Ватт — 850 руб. !

Шариковый стерилизатор – 1500 руб.!

Воскоплав картриджный без базы – 550 руб.!

Стартовые наборы для маникюра от 1250 руб.! Стартовые наборы для депиляции от 800 руб.!

Действует система скидок! От 1500 руб. – 3%, от 3000 руб. – 5%, от 4500 руб. – 7%, от 6000 руб. – 10%.

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Инн 5402022571 ОГРН 1165476151917

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Внимание! Хорошие новости!

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [11:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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