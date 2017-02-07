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6 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о назначении нового замглавы Министерства образования и науки. Им стал Павел Зенькович, бывший начальник управления общественных проектов администрации президента РФ.
Напомним, ранее издание «Учительская газета» сообщала о том, что должность замминистра предлагали уроженке Бердска и бывшему депутату Госдумы Ирине Мануйловой. В декабре 2016 года она стала заместителем директора департамента общего образования в Министерстве образования Российской Федерации. А буквально через несколько недель после ее назначения появилась информация, что глава ведомства Ольга Васильева предложила ей повышение.
Впрочем, сама Ирина Викторовна эту информацию не подтверждала и ссылалась на то, что официальных решений по этому поводу нет. И до момента назначения нового замминистра не было понятно, кто претендует на эту должность.
Сейчас Мануйлова продолжает работать на своем месте. Но она остается на «скамейке запасных» в Госдуму. Если кто-то из членов «Единой России» досрочно сложит депутатские полномочия, Ирина Викторовна может вернуться в парламент.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [11:30]
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