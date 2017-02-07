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Опять стая бродячих собак на Военном

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений:

Снова увидели стаю бродячих собак на Военном городке. Возле дома по ул. Советской 81, за магазином «Мария-Ра». Сидели на теплотрассе штук 10, грелись. Облаяли машину, лезли под колеса. И где ж теперь их искать-то? И к кому обращаться?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [11:20]

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Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

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Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Облачно, ветер: южный
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09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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