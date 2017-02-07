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Снова увидели стаю бродячих собак на Военном городке. Возле дома по ул. Советской 81, за магазином «Мария-Ра». Сидели на теплотрассе штук 10, грелись. Облаяли машину, лезли под колеса. И где ж теперь их искать-то? И к кому обращаться?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [11:20]
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