Снова увидели стаю бродячих собак на Военном городке. Возле дома по ул. Советской 81, за магазином «Мария-Ра». Сидели на теплотрассе штук 10, грелись. Облаяли машину, лезли под колеса. И где ж теперь их искать-то? И к кому обращаться?

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