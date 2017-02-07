Дорогие друзья!

Дом Дружбы (Бердский историко-художественный музей) совместно с украинской национально-культурной автономией Бердска (руководитель Самарская Т.Н.) 18 февраля в 14.00 приглашает вас на «Украинские вечорницы».

В программе песни народного коллектива, хора русской и казачьей песни «Потомки Ермака» под руководством почетного работника культуры НСО Виталия Молчалова.

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