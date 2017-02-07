Почти треть от общего объема поставок продуктов по госконтрактам приходятся на однодневки, посредников и сомнительных поставщиков. У пациентов больниц и школьников нет выбора, поэтому в их рационе часто бывает фальсификат. Крупнейшие хлебопеки Сибири требуют изменить систему госзакупок.

Тревожная статистика по госзакупкам прозвучала на заседании совета директоров Союза хлебопекарных и кондитерских предприятий Сибири, посвященном 10-летию организации. В зале отеля Marriott 3 февраля собрались два десятка бизнесменов, вместе закрывающих до 75% хлебного рынка округа. Несмотря на праздничный повод, на повестку дня были вынесены проблемные вопросы, не вполне удобные для высокопоставленных гостей, в числе которых были заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, начальник управления ФАС по Новосибирской области Сергей Гаврилов и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Государство жестко контролирует крупные хлебозаводы, но закрывает глаза на мелкие пекарни, «экономящие» на налогах, инфраструктуре и качестве продукции. «Фабричное производство — это безопасный для здоровья опарный хлеб, это лабораторный контроль качества на входе и выходе с предприятия, это высокие производственные стандарты, современное оборудование и инновационная рецептура», — утверждает исполнительный директор СХиКПС, президент новосибирского хлебообъединения «Восход» Сергей Гребнев.

Сейчас этот набор конкурентных преимуществ не имеет решающего значения для государственных контрактов, если другой участник может предложить более низкую стоимость. По словам гендиректора ЗАО «Иркутский хлебозавод» Ивана Быкова, цена и отсрочка платежа сегодня главные критерии конкурсов, а качество не рассматривается.

«Мы говорим о пациентах больниц, о школьниках, то есть, о людях, лишенных права выбора. Они вынуждены есть тот хлеб, который им подают в заведении, — заявил сопредседатель СХиПКС, гендиректор ОАО „Сибирская хлебная корпорация“ Дмитрий Терешков. — Большинство поставщиков не проводят ежедневных, или хотя бы регулярных лабораторных исследований. Не проходят сертификацию. К государственным поставкам допускаются однодневки и компании с сомнительной репутацией. Например, контракт на поставку хлеба для частей Нацгвардии получила компания, директор которой был осужден за разбой».

В общей сложности на сомнительных поставщиков приходится до 30% объема государственных поставок. Практически все это мелкие пекарни или фирмы-посредники. При этом в школы, больницы и воинские части поставляют продукцию самой низкой ценовой категории. Это усугубляет риски в части качества. «Такая поддержка конкуренции опасна для здоровья людей», — подчеркнул Терешков.

Крупные хлебозаводы тратят десятки миллионов на внедрение международных стандартов безопасности производства и продукции ХАССП, а пекарням нет необходимости вкладывать в контроль качества. Глава управления Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил, что малый бизнес в хлебопечении находится под защитой моратория на проверки. Хотя в последнее время все больше инцидентов, показывающих опасность бесконтрольного производства. Рейды общественников регулярно выявляют в социальных учреждениях фальсифицированные продукты.

Хлебопеки высоко оценили опыт Новосибирской области, где руководство региона провело конкурс с ограниченным участием для поставок хлеба в 25 больниц, сообщает Тайга.инфо. По словам Гребнева, пациенты этих заведений теперь едят здоровый опарный и бездрожжевой хлеб. Но это частный случай. В основном больницы и школы выбирают поставщиков самостоятельно, рискуя здоровьем пациентов и детей.

Перекосы в госзакупках стали проблемой для многих отраслей, а хлебопеки первыми предлагают системное решение. «Наше предложение государству — навести элементарный порядок», — заявил Терешков.

Союз разработал поправки в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. По словам Терешкова, хлебопеки заручились поддержкой полпреда президента в СФО Сергея Меняйло: законопроект будет продвигаться в Государственной Думе через сибирских парламентариев.

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