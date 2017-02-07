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Назвавший Путина «убийцей» тележурналист извинится к 2023 году

Телеведущий канала Fox News Билл О’Райли, назвавший президента Владимира Путина «убийцей» предложил подождать его извинений примерно до 2023 года, поскольку работа над ними может занять некоторое время. Об этом O’Райли сказал в своей передаче, вышедшей в понедельник, 6 февраля, в эфире Fox News.

«Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этими извинениями. Но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 202​3-м», — сказал О’Райли.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми и оскорбительными высказывания О’Райли о Владимире Путине. «Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — сказал тогда представитель Кремля.

О’Райли взял большое интервью у президента Дональда Трампа, которое выходит на телеканале в несколько приемов. В анонсе был показан небольшой отрывок беседы, в котором журналист расспрашивал Трампа о его отношении к российскому коллеге. Американский президент ответил, что уважает Владимира Путина. «На самом деле я уважаю многих людей, но это не значит, что я со всеми смогу поладить», — добавил Трамп.

Ведущий возразил президенту США, назвав Путина «убийцей». «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?» — в ответ сказал Трамп. Он резюмировал, что «США лучше ладить с Россией, чем наоборот».

Вице-президент США Майк Пенс пояснил, что Трамп не ставил знак равенства между американскими и российскими ценностями, а говорил лишь о намерении выстраивать новые отношения с Москвой. Пенс подчеркнул, что в интервью Fox News Трамп ни в коем случае не собирался сравнивать «высокие идеалы и практические действия жителей США и России». «Президент просто хочет построить новые отношения с российским народом и его руководством», — подчеркнул американский вице-президент.

Пенс отметил, что у Москвы и Вашингтона есть много общих интересов. «Нам необходимо создавать новые коалиции для борьбы с радикальным исламом и терроризмом», — сказал он, подчеркнув, что у России и США есть один общий враг — «Исламское государство» (запрещенная в России организация).

Источник: РБК

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Назвавший Путина «убийцей» тележурналист извинится к 2023 году

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [11:05]

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