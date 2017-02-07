В бердской школе№4 Нового поселка 3 февраля прошел праздник по случаю 100-летия учебного заведения. Школа отметила сразу тройной юбилей: 100 лет со дня первого упоминания образовательного учреждения в архивных документах, 60 лет с даты открытия школы в старом здании и 40 лет с момента начала работы учебного заведения в новом здании.

Поздравить любимую школу с юбилеем пришли ее выпускники разных лет. А также мэр Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Валерий Бадьин, замглавы Сергей Носов, депутаты горсовета, представители горлодского управления образования.

— Я хочу пожелать школе добра, тепла и любви. Это основополагающие вещи, которые должны быть в любой семье. Спасибо педагогам за ваш труд, а выпускникам за то, что помните родную школу, — обратился к собравшимся глава города.

Евгений Шестернин вручил директору школы Гузалии Павловой сертификат на 300 тыс. рублей. Деньги предполагается потратить на улучшение материально-технического обеспечения школы, сообщили в пресс-центре мэрии. Мэр и спикер горсовета вручили благодарственные письма педагогам и работникам школы №4.

Известный в Бердске доктор Виктор Устюжанин окончил школу №4 в 1977 году. И, конечно, не мог пропустить встречу выпускников. — Было приятно отметить, что на юбилее школы присутствовал мэр Евгений Шестернин. Руководитель города нашел время, чтобы поздравить и выпускников, и педагогов со 100-летием учебного заведения, — говорит Виктор Николаевич.

Для него было совершенно неожиданным узнать о том, что школе, судя по старым документам, исполнилось 100 лет. И история ее идет еще от купца Горохова, незаурядного человека. Чего стоит только тот факт, что он первым в России стал применять трехфазные электродвигатели. Приобрел их на выставке в Париже.

По словам Виктора Николаевича, он был немного огорчен тем, что выпускников разделили на старшее и младшее поколение. Он уверен, что молодежь своей энергетикой и внешним видом, сделала бы встречу ярче. Да и «ветеранам» не с кем было поделиться жизненным опытом. Хотя на торжественной части опытом слишком-то и не поделишься, предполагает Устюжанин.

— Нашему поколению 60-70-х годов несказанно повезло. У нас было пятеро преподавателей-фронтовиков. А у людей, прошедших войну, совершенно иные ценностные характеристики. И у нас в те годы были хорошие выпуски. Был высокий процент поступления в вузы. Но на смену фронтовикам в школе пришли их выпускницы — продолжатели идей своих педагогов, — поделился Виктор Николаевич.

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