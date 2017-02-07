Супруга журналиста, председателя Фонда Бориса Немцова и координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы — младшего Евгения Кара-Мурза сообщила, что врачи официально поставили ее мужу диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».

«Врачи поставили диагноз — «острая интоксикация неустановленным веществом». Это официальный диагноз», — сказала она ТАСС.

По ее словам, состояние Владимира Кара-Мурзы — младшего врачам удалось стабилизировать. «Его состояние стабилизировалось, но врачи готовы к осложнениям. Его потихоньку приводят в сознание, смотрят, как он на это реагирует», — добавила Евгения.

Владимир Кара-Мурза был госпитализирован 2 февраля в одну из московских больниц. Адвокат Вадим Прохоров сообщал, что у него наблюдаются те же симптомы, что и в прошлый раз при отравлении. Прохоров также сообщил, что Следственный комитет РФ проводит проверку.

27 мая 2015 года Владимир Кара-Мурза — младший поступил в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. 28 мая его перевели в другое отделение реанимации Пироговской больницы, врачи поставили ему диагноз «отравление», также у него была обнаружена острая почечная недостаточность. В июле 2015 года для дальнейшего лечения он выехал за границу, а вернувшись в декабре в Россию, подал заявление в СК РФ о покушении на его жизнь.

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