Начальник управления образования Бердска Жанна Тузова прокомментировала ситуацию с очередями на запись детей в первые классы. Напомним, в начале февраля родители устроили настоящий ажиотаж: чтобы подать документы для устройства в школу, мамы и папы дежурили с раннего утра.

По словам Тузовой, огромные очереди образовались из-за того, что на запись пришли не только те, чьи адреса попадают в микроучасток школы. Многие намерены отдать своего ребенка в школу не по месту прописки. Законом это не запрещается. Но из-за большого количества первоклашек в этом году приоритет в записи будут отдавать именно тем, кто относится к микроучастку той или иной школы.

— С 1 февраля по 1 июля нам сначала нужно принять по микроучасткам. Все желающие (пойти в школу не по месту прописки) — во вторую очередь, — подчеркнула Тузова.

Мэр Бердска Евгений Шестернин распорядился повесить в школах и детсадах соответствующие объявления, чтобы родители знали об этом и не конфликтовали.

Замминистра образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что проблема с записью в первый класс стоит на контроле у правительства региона. По его словам, lля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

— Ежегодно министерство совместно с муниципальными органами управления образованием осуществляет планирование набора первоклассников по каждому району города Новосибирска и области. При комплектовании классов в 2017-2018 учебном году все 35,5 тысяч первоклассников Новосибирской области получат место в школе. Подать заявление можно не только лично, но и в режиме онлайн на портале госуслуг,- отметил Сергей Федорчук.

Справка В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В таком случае для решения вопроса о устройстве ребенка в другую школу родители должны обращаться непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. В настоящее время количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению и др.

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