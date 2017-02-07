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Терминалы для транспортных карт поставят в банке «Левобережном» в Бердске

В Бердске появятся дополнительные терминалы для пополнения транспортных карт. Как рассказала начальник транспортного отдела Надежда Нятина, аппараты установят в двух офисах банка «Левобережный» — на ул. Горького, 3 и на ул. Рогачева, 1. 1 марта 2017 года они начнут свою работу.

— Сейчас готовится проект муниципального контракта. А из бюджета Бердска будут выделены дополнительные денежные средства на закупку дополнительного оборудования — считывателей для обслуживания транспортных карт, — отметила Нятина.

При этом пополнить карты можно будет и по старым адресам — на ул. Ленина, 18 и на ул. Павлова, 6. Таким образом, в Бердске начнут функционировать четыре аппарата.

Напомним, в декабре 2016 года из строя вышел терминал на ул. Ленина. И в Бердске остался лишь один аппарат для пополнения карт, по которым положен льготный проезд на городском транспорте. Многим неудобно было добираться до работающего устройства в Микрорайон. Да и в РКЦ, где установлен терминал, предупреждали, что и аппарат на ул. Павлова может скоро сломаться.

После жалоб пенсионеров и льготников терминалы починили и пообещали поставить еще. По словам Нятиной, в ближайшее время планируют поставить еще несколько автоматов.

В Бердске сейчас проживает 25000 граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте. Более 3000 ежемесячно пополняют свои транспортные карты.

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Терминалы для транспортных карт поставят в банке «Левобережном» в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [09:45]

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