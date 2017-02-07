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Перед судом предстанет мужчина по обвинению в изнасиловании психически больной несовершеннолетней, сообщили в прокуратуре новосибирской области.
Прокурор Кыштовского района Евгений Пирожков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Москвы 26-летнего Павла Кузьмина.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
По версии следствия, 20 ноября 2016 года Кузьмин, проживавший с 2015 года в с. Ерёмина Кыштовского района, вечером в бане жилого дома изнасиловал без применения насилия и угрозы применения насилия 13-летнюю потерпевшую. Он знал о наличии у девочки психического отклонения, а также о её возрасте.
Вину Кузьмин признал частично. Уголовное дело рассмотрит по существу Венгеровский районный суд Новосибирской области.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [09:35]
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