Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Закон Яровой: Оштрафовали за недоносительство на 70 тыс. рублей

Кировский районный суд Астрахани в понедельник вынес приговор астраханцу Улукбеку Гафурову, признав его виновным в том, что он не сообщил о преступлении.

«Гафуров признан виновным по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей. Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы», — сообщила агентству «Интерфакс»  представитель областной прокуратуры Юлия Свитина.

Она отметила, что дело было возбуждено по материалам управления ФСБ Астраханской области.

По данным прокуратуры региона, это первый приговор в РФ, вынесенный по статье «несообщение о преступлении», которая появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 году «пакета Яровой».

В управлении ФСБ Астраханской области агентству рассказали, что Гафуров не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом, гражданине Киргизии Равшане Акбарове. В декабре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным по ст.205.3 УК РФ и ч.2 ст.208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Новости smi2.ru

  • Больше платить за сообщение о террористах предлагает депутат Госдумы (1)
  • Яровая: тарифы у операторов не вырастут! (9)
  • Ядовитыми пакетами с цитатами из Корана пугают в соцсетях Бердска (3)
  • Экстремистов и террористов нашли в Бердске (7)
  • Экологи назвали преступлением вывоз песка с пляжа Бердска (10)
Закон Яровой: Оштрафовали за недоносительство на 70 тыс. рублей

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [09:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[13:50] Идеи чиновников вредны для бизнеса

[13:40] Сотрудники Исаакия открыто выступили против передачи собора РПЦ

[13:20] На 10% больше запланированного построили в Бердске за год

Все новости

[13:50] Идеи чиновников вредны для бизнеса

[13:40] Сотрудники Исаакия открыто выступили против передачи собора РПЦ

[13:20] На 10% больше запланированного построили в Бердске за год


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: