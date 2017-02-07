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С непониманием бердских медиков столкнулся 79-летний житель Бердска Вячеслав Коротенков. 20 января пенсионер пришел в регистратуру поликлиники №1 горбольницы — хотел записаться к урологу. Но оказалось, что график узкого специалиста расписан на две недели вперед. Пациенту предложили прийти на прием 3-4 февраля. Столько Вячеслав Иванович ждать не мог и решил, что отправится в частную клинику — за свои кровные.
Когда бердчанин попросил в регистратуре свою медицинскую карту, чтобы показать «платному» доктору историю своего недуга, ему отказали. Дело дошло даже до руководства, но и оно не решило проблемы, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» раздосадованный пенсионер.
— Заведующая, которая терапевтами командует, говорит: «Мы вам не дадим. Мы не имеем права». Я говорю: «Давайте тогда какую-то копию» — «Нет, сказала, — и все, тем более — в платную», — удивлен категорическим отказом пожилой пациент.
Вячеслав Иванович категорически не согласен с таким подходом больницы к документоведению. «Имею же я право к какому-то другому врачу обратиться. Если так приходить, сначала ждать карточку, потом записываться, я бы проходил месяца два!», — восклицает он. И недоумевает: неужели никто не может ему объяснить, почему же нельзя забрать летопись своих болезней.
По словам главного врача бердской горбольницы Юрия Краморова, работники регистратуры действительно следят за каждым документом: все медицинские бумаги обязаны храниться в учреждении, утверждает он. Но, если нужно, пациенту должны выдать данные о его здоровье — что называется «под роспись».
— Если куда-то человек выезжает, где нужна карточка, например, на консультацию, он пишет заявление: «Я, такой-то, беру карту для такой-то цели, обязуюсь вернуть ее до такого числа» и ставит свою подпись, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Николаевич. — Делается это, чтобы мы не искали карту, знали, что она у него на руках, потому что меддокументация запрашивается еще и страховыми организациями для экспертизы, а если мы не предоставляем карточку, на нас накладывается штраф.
Написать заявление, разводит руками Вячеслав Иванович, ему никто не предлагал. И пенсионеру, по его словам, пришлось снова, по второму кругу, сдать все анализы для визита к доктору, выложив из своей пенсии более 10 тыс. рублей. «Значит, отчеты для них важнее, чем здоровье пациента», — для себя сделал вывод бердчанин.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [09:05]
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