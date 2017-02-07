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Ты затмишь собою даже солнца свет, Пусть судьба подарит жизни много лет! Поздравляют мамочку самые любимые, Пожелания дарят ей гости и родные.
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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [08:40]
[13:50] Идеи чиновников вредны для бизнеса
[13:40] Сотрудники Исаакия открыто выступили против передачи собора РПЦ
[13:20] На 10% больше запланированного построили в Бердске за год
[13:50] Идеи чиновников вредны для бизнеса
[13:40] Сотрудники Исаакия открыто выступили против передачи собора РПЦ
[13:20] На 10% больше запланированного построили в Бердске за год
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