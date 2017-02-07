Ты затмишь собою даже солнца свет, Пусть судьба подарит жизни много лет! Поздравляют мамочку самые любимые, Пожелания дарят ей гости и родные.

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