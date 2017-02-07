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Китайская торговая онлайн-платформа Aliexpress с 7 февраля вводит обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам, цена которых превышает два доллара, говорится в пресс-релизе компании.
При этом, для белорусских и украинских клиентов Aliexpress это условие станет обязательным вне зависимости от стоимости, передает РИА Новости.
В результате доставка большинства товаров станет платной. Отмечается, что решение было принято для «обеспечения стабильности и качества логистического сервиса».
Раньше клиент мог воспользоваться эконом-доставкой при покупке любых товаров. Отказавшись от услуги отслеживания посылки он фактически мог не платить за логистику. Начиная с 7 февраля этот вариант будет действовать только на товары не дороже двух долларов.
Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок, включая AliExpress.com.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [08:40]
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