На модернизацию материально-технической базы медицинских организаций Новосибирской области в 2016 году из областного бюджета было направлено около 490 млн рублей. Средства пошли на проведение капитальных ремонтов больниц, приобретение автомобилей скорой помощи и оборудования, сообщили специалисты минздрава Новосибирской области 6 февраля.

В 2016 году введены в эксплуатацию после реконструкции I очередь детской туберкулезной больницы в п. Мочище, а также I очередь реконструкции Маслянинской ЦРБ. В Маслянино медицинскую помощь в новых условиях получают пациенты терапевтического, педиатрического, гинекологического, реанимационного отделений. Также для больницы было приобретено новое оборудование и медицинская мебель.

Кроме того, проведен текущий и капитальный ремонт в 75 медицинских организациях региона. Так, в Новосибирской районной больнице №1 и Бердской ЦГБ отремонтировали кровли, а в Карасукской ЦРБ закончен капитальный ремонт помещений детской консультации №1.

В течение прошлого года в регионе было заменено 22 лифта в 14 медицинских учреждениях.

Для Новосибирского областного противотуберкулезного диспансера приобретен компьютерный томограф, диагностика туберкулеза в регионе выйдет на новый уровень. Рентгеновское и флюорографическое оборудование закуплено для Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы, Куйбышевской ЦРБ, Ордынской ЦРБ, Городской клинической больницы №25, Детской городской клинической больницы №6. Помимо этого, медицинским организациям Новосибирской области переданы 53 автомобиля скорой помощи, 10 из которых закуплены за счет средств областного бюджета.

В 2017 году планируется строительство 25 ФАПов, капитальный ремонт Мочищенской врачебной амбулатории и Сокурской участковой больницы. Также будут отремонтированы несколько объектов Бердской горбольницы (родильный дом, детские поликлиники №1 и №2, детская больница и инфекционный корпус), фасад Городской клинической больницы №12. Намечен ремонт помещений Линевской районной больницы, предназначенных для создания паллиативного отделения, а также детского отделения Коченевской ЦРБ. Помимо этого будут отремонтированы корпуса медицинских колледжей региона, а также молочной кухни.

Кроме того, в текущем году будет модернизирован парк оборудования медицинских организаций. Так, в Доволенскую ЦРБ поступит аппарат искусственной вентиляции легких, для Куйбышевской ЦРБ будет закуплен дизельный генератор автономного питания, а в Мошковкую ЦРБ поступит стерилизатор медицинских инструментов. Помимо этого, в 2017 году планируется заменить 9 лифтов в подведомственных учреждениях.

Также медицинские государственные организации региона проводят ремонты, приобретают оборудование за счет средств текущего содержания.

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