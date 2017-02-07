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Правительство России увеличило расходы на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года на 19 млрд рублей. Теперь общая сумма расходов на турнир — 638,8 млрд рублей, из которых расходы федерального бюджета и регионов суммарно составляют 442,6 млрд рублей.
Griffon посчитал, во сколько раз эта цифра превышает государственные расходы на здравоохранение в 2017 году, дотации Крыму, затраты на операцию в Сирии и Олимпиаду в Сочи, а также максимальные ставки материнского капитала и пособий по безработице, средние зарплаты бюджетников и пенсии по старости.
Сколько помещается в ЧМ-2018
На начало 2016 года в России было более 35 миллионов пенсионеров. Это значит, что средств, выделенных на ЧМ-2018, не хватило бы, чтобы покрыть расходы на пенсионные выплаты даже за один месяц — на это требуется порядка 485 млрд рублей.
Безработных в июне 2016 года было зарегистрировано 991 293 человека. Даже если каждому из них государство будет выплачивать максимальную ставку пособия по безработице — 4500 рублей — денег, потраченных на чемпионат мира, хватит, чтобы обеспечивать всех официально безработных в течение 99 месяцев.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [07:50]
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