Подскажите, кто в курсе дела! Уже больше двух недель после 21 часа горяча вода в доме (ул.Лунная, 4) становиться теплой, температура 37 градусов, хоть засливайся! Это у всех так? Платим-то как за горячую воду. Чудеса вот.

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