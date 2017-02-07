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После 21.00 вода становится теплой

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир:

Подскажите, кто в курсе дела! Уже больше двух недель после 21 часа горяча вода в доме (ул.Лунная, 4) становиться теплой, температура 37 градусов, хоть засливайся! Это у всех так? Платим-то как за горячую воду. Чудеса вот.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [06:55]

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Курьер.Среда.Бердск

[07:55] Отремонтируют роддом и детские поликлиники Бердска в 2017 году

[07:50] Стоимость проведения ЧМ-2018 в России равна 638,8 млрд рублей

[06:55] После 21.00 вода становится теплой

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[07:55] Отремонтируют роддом и детские поликлиники Бердска в 2017 году

[07:50] Стоимость проведения ЧМ-2018 в России равна 638,8 млрд рублей

[06:55] После 21.00 вода становится теплой


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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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