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Подскажите, кто в курсе дела! Уже больше двух недель после 21 часа горяча вода в доме (ул.Лунная, 4) становиться теплой, температура 37 градусов, хоть засливайся! Это у всех так? Платим-то как за горячую воду. Чудеса вот.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [06:55]
[07:55] Отремонтируют роддом и детские поликлиники Бердска в 2017 году
[07:50] Стоимость проведения ЧМ-2018 в России равна 638,8 млрд рублей
[06:55] После 21.00 вода становится теплой
[07:55] Отремонтируют роддом и детские поликлиники Бердска в 2017 году
[07:50] Стоимость проведения ЧМ-2018 в России равна 638,8 млрд рублей
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