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Сегодня, 6 февраля, около 16.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге К-17Р «Новосибирск-Павлодар». Следовавший со стороны рабочего поселка Краснозерское в сторону Карасука водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на 376-м километре совершил столкновение с трактором.
Водитель «Тойоты» рассказал прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД, что подвозил попутчиков. Находившиеся в состоянии опьянения пассажиры спровоцировали конфликт, который перерос в драку между водителем и пассажиром на переднем сидении.
От неожиданного нападения водитель потерял контроль над машиной, и «Тойота» врезалась в идущий впереди трактор. В результате ДТП скончалась женщина, ехавшая на заднем сидении легковой машины. Сидевший рядом с водителем мужчина получил травмы.
На месте ДТП работает оперативно-следственная группа полиции, которая устанавливает и проверяет все обстоятельства происшествия.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [18:25]
[18:25] Погибла из-за драки с водителем пассажирка Toyota в Новосибирской области
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[18:25] Погибла из-за драки с водителем пассажирка Toyota в Новосибирской области
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