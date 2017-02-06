USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Езда по тротуару строго запрещена, и это твердо знает каждый водитель. Почему этот водитель, житель 20-го дома на Микрорайоне решил, что ему закон не писан?
Прокопал себе место стоянки под своим окном, спустил переноску для обогрева двигателя. Мы водим ребенка в д/с №7, между 20-м домом и нашим садиком есть только узкий тротуар. Это зимой его чистит трактор, поэтому он такой широкий. И бывает, что когда все ведут в садик детей, этот чудак выруливает со своей берлоги. Приходится лезть в снег, чтоб не задавил.
Когда наконец будет порядок с этими автолюбителями? Ведь лезут на любой свободный клочок газона через тротуары и бордюры. Не уважая никого, прут прям на людей. На замечания реагируют бешенно, неадекватно.
Неужели сейчас все покупают права, не сдавая экзамены? Скорей всего, в некоторых людях не осталось ни стыда ни совести…Точно так же катаются по тротуару, который идет от детской поликлиники №2 к торцу жилого дома №22. По этому единственному тротуару идут утром дети в школу №12! Где у вас совесть?
Новости smi2.ru
Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [18:05]
[18:25] Погибла из-за драки с водителем пассажирка Toyota в Новосибирской области
[18:05] Устроил стоянку под окном и ездит по тротуару
[18:25] Погибла из-за драки с водителем пассажирка Toyota в Новосибирской области
[18:05] Устроил стоянку под окном и ездит по тротуару
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.
Снег, ветер: южный