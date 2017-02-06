Езда по тротуару строго запрещена, и это твердо знает каждый водитель. Почему этот водитель, житель 20-го дома на Микрорайоне решил, что ему закон не писан?

Прокопал себе место стоянки под своим окном, спустил переноску для обогрева двигателя. Мы водим ребенка в д/с №7, между 20-м домом и нашим садиком есть только узкий тротуар. Это зимой его чистит трактор, поэтому он такой широкий. И бывает, что когда все ведут в садик детей, этот чудак выруливает со своей берлоги. Приходится лезть в снег, чтоб не задавил.

Когда наконец будет порядок с этими автолюбителями? Ведь лезут на любой свободный клочок газона через тротуары и бордюры. Не уважая никого, прут прям на людей. На замечания реагируют бешенно, неадекватно.

Неужели сейчас все покупают права, не сдавая экзамены? Скорей всего, в некоторых людях не осталось ни стыда ни совести…Точно так же катаются по тротуару, который идет от детской поликлиники №2 к торцу жилого дома №22. По этому единственному тротуару идут утром дети в школу №12! Где у вас совесть?

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