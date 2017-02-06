USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Это травля соседей?! Ул. Красная Сибирь, 118, 5 подъезд, 7 этаж, ну, пожалейте своих соседей! Перестаньте периодически сверлить и долбить….ну прям по мозгам!
Вы что ли специально делаете это? И в обеденное время, и в выходные дни. Сколько ещё будет длиться ваш ремонт? Живём в доме с лета 2016 года, и это сверление длится уже полгода? И причем не весь день, я думаю, если бы это был полноценный ремонт, вы бы работали весь день, а не урывками включали свою дрель и потом молоточком били.
А ведь помимо вас в подъезде живут пенсионеры и груднички, и мамы молодые, которым нужен спокойный отдых! Давайте уважать друг друга, а?!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [17:50]
[18:25] Погибла из-за драки с водителем пассажирка Toyota в Новосибирской области
[18:05] Устроил стоянку под окном и ездит по тротуару
[18:25] Погибла из-за драки с водителем пассажирка Toyota в Новосибирской области
[18:05] Устроил стоянку под окном и ездит по тротуару
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.
Снег, ветер: южный