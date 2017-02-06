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Это травля соседей?!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Екатерина:

Это травля соседей?! Ул. Красная Сибирь, 118, 5 подъезд, 7 этаж, ну, пожалейте своих соседей! Перестаньте периодически сверлить и долбить….ну прям по мозгам!

Вы что ли специально делаете это? И в обеденное время, и в выходные дни. Сколько ещё будет длиться ваш ремонт? Живём в доме с лета 2016 года, и это сверление длится уже полгода? И причем не весь день, я думаю, если бы это был полноценный ремонт, вы бы работали весь день, а не урывками включали свою дрель и потом молоточком били.

А ведь помимо вас в подъезде живут пенсионеры и груднички, и мамы молодые, которым нужен спокойный отдых! Давайте уважать друг друга, а?!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [17:50]

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06 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Облачно, ветер: южный
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Погода в Бердске

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