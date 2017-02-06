В начале февраля на сайте правительства Новосибирской области были подведены итоги опроса по оценке деятельности глав муниципальных районов и городов области за 2016 год. Результаты опросов будут учитываться при оценке эффективности деятельности глав. Посетителям сайта предлагалось оценить усилия власти по организации транспортного обслуживания, обеспечению качества дорог и жилищно-коммунального хозяйства.

В опросе относительно мэра Бердска Евгения Шестернина участвовали 146 человек. Большинство из них — 64.66% — высказали общую удовлетворенность деятельностью главы. В сфере организации транспортного обслуживания удовлетворенность 75.71%, по обеспечению качества автомобильных дорог — 52.48%, в сфере жилищно-коммунального обслуживания — 65.78%. Степень доверия к мэру Шестернину составляет 71.81%.

Похожая картина и с красным мэром Новосибирска Анатолием Локтем. По итогам опроса мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть получил одобрение 68,72% респондентов. 71,87% положительно оценили усилия муниципалитета в сфере транспортного обслуживания, 64,98% — в работе ЖКХ.

В опросе за Локтя участвовало 1348 человек, по главе Оби высказались 59 человек, Усть-Таркского района — 36, Каргатского района — 27.

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