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Отслеживать автобусы по электронному табло на остановках смогут жители Бердска

На 14 остановках Бердска появятся рекламно-информационные табло. Об этом 6 февраля рассказала начальник транспортного отдела Надежда Нятина.

Уже нашелся предприниматель, который готов оборудовать остановочные площадки электронными устройствами. На специальных табло будут показывать фактическое время прибытия автобуса на остановку, а также рекламные ролики.

Новинка пока появится только на самых массовых и конечных остановках. Больше всего табло появится на ул. Ленина.

Светодиодные устройства установят к апрелю 2017 года. Пока чиновники совместное с бизнесменом просчитывают технические условия для их монтажа.

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Отслеживать автобусы по электронному табло на остановках смогут жители Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [16:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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