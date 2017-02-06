На 14 остановках Бердска появятся рекламно-информационные табло. Об этом 6 февраля рассказала начальник транспортного отдела Надежда Нятина.

Уже нашелся предприниматель, который готов оборудовать остановочные площадки электронными устройствами. На специальных табло будут показывать фактическое время прибытия автобуса на остановку, а также рекламные ролики.

Новинка пока появится только на самых массовых и конечных остановках. Больше всего табло появится на ул. Ленина.

Светодиодные устройства установят к апрелю 2017 года. Пока чиновники совместное с бизнесменом просчитывают технические условия для их монтажа.

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