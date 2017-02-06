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На 14 остановках Бердска появятся рекламно-информационные табло. Об этом 6 февраля рассказала начальник транспортного отдела Надежда Нятина.
Уже нашелся предприниматель, который готов оборудовать остановочные площадки электронными устройствами. На специальных табло будут показывать фактическое время прибытия автобуса на остановку, а также рекламные ролики.
Новинка пока появится только на самых массовых и конечных остановках. Больше всего табло появится на ул. Ленина.
Светодиодные устройства установят к апрелю 2017 года. Пока чиновники совместное с бизнесменом просчитывают технические условия для их монтажа.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [16:15]
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