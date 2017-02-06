Громкое дело хакерской группировки «Шалтай-Болтай» во главе с Владимиром Аникеевым ведет следователь ФСБ Сергей Агузаров, по результатам расследования которого недавно получила срок студентка Александра Иванова (Варвара Караулова), пытавшаяся примкнуть к боевикам запрещенного в России террористического «Исламского государства» (ИГ). Из всех фигурантов его нового дела решения следователя и судов пытается обжаловать только Александр Филинов, не признающий свою вину. При этом господин Аникеев рассчитывает заключить соглашение о досудебном сотрудничестве и получить минимальный срок в особом порядке, передает Ъ.

Уголовное дело в отношении Владимира Аникеева и «неустановленных лиц» было возбуждено следователем Следственного управления ФСБ Сергеем Агузаровым еще 7 ноября 2016 года. В его основу легли собственные разработки спецслужбы, в которых, в частности, участвовали специалисты служб собственной и экономической безопасности. Господину Аникееву следователь инкриминировал совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Согласно фабуле дела, участники группы хакеров, которым теперь грозит до пяти лет заключения, «из корыстной» или иной заинтересованности похищали информацию из компьютеров, планшетов и мобильных телефонов госдеятелей, бизнесменов и известных журналистов, в том числе компрометирующие их факты. Затем эта информация за вознаграждение возвращалась самим пострадавшим или, если они не соглашались на условия выкупа, выставлялась на хакерские аукционы в сети.

Оказавшись под стражей, господин Аникеев, по некоторым данным, признал свою вину и, ходатайствовав перед замгенпрокурора Виктором Гринем о заключении с ним соглашения о досудебном сотрудничестве, дал показания, благодаря которым сотрудники ФСБ вышли не только на других участников хакерской группировки, но и на сотрудников Центра информационной безопасности службы Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, а также главу отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Последних СУ ФСБ обвинило в госизмене (ст. 275 УК РФ), арестовав через Лефортовский райсуд.

Из фигурантов двух громких дел, которые официально пока не связаны (расследуют их, во всяком случае, раздельно), свою вину не признал только рядовой участник хакерской ОПГ Александр Филинов, задержанный чекистами 5 декабря, а на следующий день по их ходатайству арестованный тем же Лефортовским судом на один месяц и два дня. Как расследование вокруг ЦИБ ФСБ привело к аресту сотрудника «Лаборатории Касперского»

Рассматривая 24 января жалобу фигуранта громкого дела, Мосгорсуд, в частности, установил, что господин Филинов женат, но нигде официально не работает, а проживает по адресу, отличному от места регистрации. Его защита требовала признать арестное решение суда первой инстанции «необоснованным и подлежащим отмене в связи с нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона». При этом предъявленное фигуранту обвинение также называлось защитой незаконным, так как причастность господина Филинова, по версии адвокатов, к инкриминируемому ему преступлению «недостаточно обоснована» следствием.

Сам обвиняемый указывал, что Лефортовский суд «преждевременно и субъективно принял решение» о его аресте, не учитывая при этом все данные, имеющиеся в материалах дела, а также сведения «о его личности и семейном положении». При этом предлагалось выпустить обвиняемого из СИЗО домой, где он может находиться под арестом или подпиской о невыезде.

Следователь Сергей Агузаров выступал против освобождения фигуранта, указывая, что тот может скрыться, а кроме того, вступить в сговор с участниками хакерской группы, которых еще предстоит вычислить.

При этом следует отметить, что расследование в отношении участников «Шалтая-Болтая» стало вторым подряд громким делом в карьере следователя Агузарова. Еще совсем недавно он входил в группу, которая разбиралась, почему студентка МГУ Варвара Караулова, позже ставшая Александрой Ивановой, решила сбежать через Турцию в Сирию, чтобы примкнуть к запрещенному ИГ. Версия студентки, утверждавшей, что она лишь хотела воссоединиться с возлюбленным, оказавшимся в Сирии, была отвергнута следствием и Московским окружным военным судом, рассматривавшим это дело. А одним из доказательств причастности экс-студентки к террористической деятельности стало ее признание следователю Агузарову, от которого обвиняемая потом отказывалась, утверждая, что оно было получено незаконно, благодаря обману. Впрочем, суд, согласившись с материалами следствия, признал госпожу Иванову виновной, назначив ей четыре с половиной года колонии общего режима.

На этот раз Мосгорсуд также больше поверил следователю Агузарову и поддержавшему его прокурору. Апелляционная судебная инстанция особо отметила, что господин Филинов не имеет легального источника дохода, зато может скрыться от органов предварительного следствия за границу и продолжить заниматься преступной деятельностью. Все эти обстоятельства правомерно расценены Лефортовским райсудом как исключительные, отметили в апелляции.

Сам фигурант, решила апелляция вопреки доводам защиты, был задержан, а потом и арестован «при наличии к тому достаточных законных оснований». Суд также проверил обоснованность подозрения о возможной причастности обвиняемого к совершенному преступлению, придя к выводу, что они имеются. Таким образом, апелляция решила, что господин Филинов был арестован с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих разрешение судом данного вопроса.

Каких-либо нарушений прав, предусмотренных Конституцией РФ и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, влекущих изменение или отмену данного постановления, в том числе по доводам жалоб, суд апелляционной инстанции не нашел.

Зато их нашел сам обвиняемый Филинов, которому после апелляции продлили арест еще на три месяца — 9 февраля Мосгорсуд рассмотрит его новую жалобу.

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