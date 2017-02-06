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В Бердске наблюдается пик заболеваемости ОРВИ. Заместитель главврача БЦГБ Надежда Шахатова рассказала, что эпидпорог превышен уже на 134%. Чаще всего болеют дети от 7 до 14 лет.
— За прошедшую неделю количество обращений с ОРВИ составило 1350. Из них 12 детей и 18 взрослых госпитализировано. Состояние у всех стабильное, — доложила Шахатова.
В связи с разбушевавшейся эпидемией в детсадах и школах стали чаще осматривать детей. Даже если у ребенка нет температуры, а только насморк, родителям рекомендуют оставить его дома.
Вирусное заболевание очень быстро распространяется в детских учреждениях. Так, в Бердске полностью закрыты школы №8 и №6, а также детсад №17. В 13 учреждениях карантин объявлен в отдельных группах или классах.
По словам Шахатовой, в Бердске достаточно лекарств для лечения ОРВИ. Однако мэр Бердска Евгений Шестернин считает, что в городе недостаточно профилактических мероприятий, способствующих снижению заболеваемости.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [15:45]
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