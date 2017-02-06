В Бердске наблюдается пик заболеваемости ОРВИ. Заместитель главврача БЦГБ Надежда Шахатова рассказала, что эпидпорог превышен уже на 134%. Чаще всего болеют дети от 7 до 14 лет.

— За прошедшую неделю количество обращений с ОРВИ составило 1350. Из них 12 детей и 18 взрослых госпитализировано. Состояние у всех стабильное, — доложила Шахатова.

В связи с разбушевавшейся эпидемией в детсадах и школах стали чаще осматривать детей. Даже если у ребенка нет температуры, а только насморк, родителям рекомендуют оставить его дома.

Вирусное заболевание очень быстро распространяется в детских учреждениях. Так, в Бердске полностью закрыты школы №8 и №6, а также детсад №17. В 13 учреждениях карантин объявлен в отдельных группах или классах.

По словам Шахатовой, в Бердске достаточно лекарств для лечения ОРВИ. Однако мэр Бердска Евгений Шестернин считает, что в городе недостаточно профилактических мероприятий, способствующих снижению заболеваемости.

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