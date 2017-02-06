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На сцене оперного театра Новосибирска спел тенор из Бердска

1 февраля на сцене Новосибирского театра оперы и балета — опера итальянского композитора Джузеппе Верди по бессмертной трагедии Шекспира «Отелло». Роль Кассио, лейтенанта знаменитого ревнивца, исполнил бердчанин Тимофей Дубовицкий. Хотя в труппе НОВАТа он с сентября 2016 года, для певца в это дебют в такой большой роли.

Среди зрителей, приобщившихся к классике музыки и литературы, нашлись и бердчане. Видеть и слышать своего земляка для них было особенно отрадно. «Это так интересно — бердчанин на сцене такого театра. Мне очень понравилось. Он молодой, перпективный, я думаю, все впереди», — поделился впечатлениями с «Курьер. Среда. Бердск» Петр, житель Бердска и ценитель оперного искусства.

Тимофей Дубовицкий — второй солист Новосибирского театра оперы и балета, который начинал свою певческую карьеру под началом Лилии Ждановой, певицы и преподавателя бердской музыкальной школы. Еще одна ее воспитанница, Анастасия Дмитриева, в именитом культурном учреждении Новосибирска блистала три сезона. Хотя Лилия Николаевна не смогла увидеть своего талантливого ученика в «Отелло», она гордится его достижениям. «Не было такого случая, чтобы он не пришел, не посоветовался. Всегда звонит — очень внимательный, благодарный, в праздники, дни рождения он звонит, поздравляет», — с теплотой рассказывает о Тимофее учитель.

В стенах музыкальной школы Бердска Дубовицкий учился с семи лет. Как сейчас Лилия Николаевна помнит его красивый мальчишеский голос и фанатичную преданность вокальному искусству, в котором его поддерживали родители. Уже тогда именитые музыканты и педагоги прочили юному таланту большое сценическое будущее.

— Не могу забыть его экзамен. У нас всегда на экзаменах присутствуют высокие гости, и из музыкального училища был такой музыкант-пианист Слободчиков. И когда Тима спел — великолепно, ему поставили все «пятерки», он сказал: «Да. Это подготовка не провинциальная у мальчика», — врезалась в память Лилии Николаевны фраза новосибирского коллеги.

Потом юношу ждал музыкальный колледж и консерватория Новосибирска, учеба у столичных мастеров оперного исполнения. Бердчанин выступал на московских подмостках, но вернулся в родной сибирский городок на Берди. Следующий раз на сцену НОВАТа Тимофей Дубовицкий выйдет 11 февраля. В опере Верди «Травиата» он исполнит роль Жозефа.

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На сцене оперного театра Новосибирска спел тенор из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [15:15]

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