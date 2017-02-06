Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий посетит Бердск 7 февраля. Он поучаствует в собрании трудовых коллективов, которое пройдет в ДК «Родина». Владимир Филиппович будет вручать грамоты отличившимся бердчанам.

Напомним, собрание трудовых коллективов традиционно проходит каждой зимой. На нем глава города отчитывается о проделанной за прошедший год работе и рассказывает о планах на будущее. Кроме того, перед общественностью выступают бизнесмены, депутаты, общественники, производственники.

По официальным данным, на нынешнем собрании обсудят перспективы развития Бердска до 2021 года.

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