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Губернатор Городецкий приедет в Бердск

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий посетит Бердск 7 февраля. Он поучаствует в собрании трудовых коллективов, которое пройдет в ДК «Родина». Владимир Филиппович будет вручать грамоты отличившимся бердчанам.

Напомним, собрание трудовых коллективов традиционно проходит каждой зимой. На нем глава города отчитывается о проделанной за прошедший год работе и рассказывает о планах на будущее. Кроме того, перед общественностью выступают бизнесмены, депутаты, общественники, производственники.

По официальным данным, на нынешнем собрании обсудят перспективы развития Бердска до 2021 года.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [15:05]

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06 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Облачно, ветер: южный
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07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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