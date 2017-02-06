В Черепановском районе убийце девочки вынесен приговор, сообщили сегодня, 6 февраля, в прокуратуре Новосибирской области.

Черепановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего Евгения Рябыкина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (умышленное причинение смерти другому человеку), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В суде установлено, что 8 марта 2016 года потерпевшая по уголовному делу вместе со своими дочерьми (2001 и 2007 годов рождения) пришла в гости к своей подруге, где с Рябыкиным и другими лицами употребляла спиртные напитки.

Поздним вечером этого же дня потерпевшая вместе с подругой поехала в кафе в Черепаново, оставив детей дома одних. В это время в дом пришел пьяный Рябыкин и начал приставать к старшей дочери: со словами «раздевайся» одной рукой он приставил нож к шее девочки, а второй схватил ее за шею и начал душить.

Младшая сестра взяла со стола стеклянный стакан и ударила Рябыкина по голове, однако злоумышленник ударил подростка ножом в область живота и в область груди, а второй девочке порезал руку. Рябыкин попытался сам себе порезать живот, просил несовершеннолетнюю, чтобы она взяла нож и убила его.

В результате полученных телесных повреждений в Черепановской районной больнице наступила смерть 14-летней девочки. В судебном заседании Рябыкин вину признал полностью. Суд приговорил его к 11 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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