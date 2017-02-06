В системе теплоснабжения Бердска произошли сбои. Виной тому — действия некоторых управляющих компаний. Проблему эту подняли на аппаратном совещании 6 февраля.

— Почему на одной и той же ветке тепловой одни дома сидят с открытыми форточками, а другие — звонят в администрацию с жалобами, что холодно? — спросил у коммунальщиков мэр Бердска Евгений Шестернин.

Директор Комбината бытовых услуг Александр Кожин объяснил, в чем причина:

— Мы установили приборы учета в 432 жилых домах Бердска. Причем не просто установили, а имеем к ним прямой доступ ежеминутно. За последнее время по данным приборов (а это температура, давление и расход) мы ведем корректировку температуры вырабатываемой тепловой энергии. То есть, по «обратке» мы регулируем температурный режим на своих источниках для того, чтобы не пережигать газ и не использовать дополнительное топливо. Обратная температура рассчитана таким образом, чтобы поддерживать температуру внутри помещения +20 в обычных комнатах и +22 по угловым. К сожалению, за первую половину сезона у нас произошла разрегулировка системы с точки зрения дроссельных устройств, установленных в узлах управления в каждом жилом многоквартирном доме. Часто управляющие компании для того, чтобы сделать более комфортным проживание в доме, просто выкидывают дроссельные устройства. И не понимают при этом, что фактически разрегулировка сразу во всем квартале.

После ликвидации дроссельного устройства один дом получает почти все тепло по своей ветке, а дома рядом довольствуются остатками. Отсюда и жалобы на холод.

— Более 40 домов в день у нас идут с температурой в обратке более 80 градусов. То есть, в них очень хорошо. Особенно на Красной Сибири, 108, 106. Фактически там люди должны задыхаться от жары. Поэтому для того, чтобы этого не допустить, мы с управляющими компаниями на совещании договорились, что мы по проблемным местам организовываем бригаду и идем и проверяем узлы управления. Свои ЦТП мы уже отрегулировали, — добавил Кожин.

Однако Евгения Шестернина такой ответ не устроил. По его мнению, УК не имели права демонтировать так называемые «шайбы», так как они были опломбированы. Но почему-то этот вопрос подняли несвоевременно.

— Мы какую-то позицию занимаем наблюдательную. С чего ради? Давайте повесим весь недотоп, которые получили другие жители, на эту управляющую компанию! Из-за нее люди не получили тепло! И станет все хорошо! — заявил мэр.

Замглавы по городскому хозяйству Лариса Степанова возразила: у администрации нет на это полномочий. Но Шестернин настоял на своем и поручил юридическому отделу подготовить иски. Кроме того, на недобросовестные компании пожалуются в госжилинспекцию. Евгений Анатольевич еще раз подчеркнул, что под угрозой мог оказаться весь город. Разрегулировка могла привести к серьезному коллапсу, а ответственным лицам пришлось бы иметь дело с правоохранительными органами.

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