USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Травмой закончилась поездка в общественном транспорте для пожилой бердчанки сегодня, 6 февраля. Несчастный случай произошел около 11 часов утра на главной улице Бердска.
Пассажирка сидела на одном из трех сидений в первом ряду в муниципальном автобусе ПАЗ-4230 «Аврора» и собиралась выходить на остановке «Универмаг». Пока горел красный сигнал светофора, она внезапно встала. Когда загорелся «зеленый», автобус тронулся и бердчанка не устояла на ногах. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, которые были в это время на остановке, пенсионерку увезли в больницу. Известно, что рентгеновский снимок показал сложную травму — перелом шейки бедра.
По словам директора Бердского автотранспортного предприятия Елены Бороздиной, водитель не нарушал правил дорожного движения. Согласно показаниям системы ГЛОНАСС скорость автобуса была всего 5 км/ч. Пассажирка пострадала из-за того, что не позаботилась о своей безопасности в салоне, считает Елена Викторовна: вставать с сидений и двигаться можно только на остановках.
— Свидетелей установили тут же в автобусе. Люди оставили свои контакты и сказали, что водитель начал отъезжать от светофора, ехал очень плавно, но вот бабушка встала, не дождавшись, когда автобус остановится, — сожалеет директор БАТП.
Теперь пожилой бердчанке предстоит долгое восстановление. Все медицинские издержки возьмет на себя страховщик. «Вред причинен источником повышенной опасности, поэтому, безусловно, страховая компания будет платить», — заверила «Курьер. Среда. Бердск» Бороздина.
Напомним, что каждый пассажир автоматически застрахован, даже если он еще стоит на остановке.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [14:05]
[15:05] Губернатор Городецкий приедет в Бердск
[14:55] За неправильный диагноз пациенты имеют право требовать компенсацию с врача
[14:40] Собутыльник матери зарезал ее 14-летнюю дочь за отказ раздеться
[15:05] Губернатор Городецкий приедет в Бердск
[14:55] За неправильный диагноз пациенты имеют право требовать компенсацию с врача
[14:40] Собутыльник матери зарезал ее 14-летнюю дочь за отказ раздеться
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.
Снег, ветер: южный