Травмой закончилась поездка в общественном транспорте для пожилой бердчанки сегодня, 6 февраля. Несчастный случай произошел около 11 часов утра на главной улице Бердска.

Пассажирка сидела на одном из трех сидений в первом ряду в муниципальном автобусе ПАЗ-4230 «Аврора» и собиралась выходить на остановке «Универмаг». Пока горел красный сигнал светофора, она внезапно встала. Когда загорелся «зеленый», автобус тронулся и бердчанка не устояла на ногах. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, которые были в это время на остановке, пенсионерку увезли в больницу. Известно, что рентгеновский снимок показал сложную травму — перелом шейки бедра.

По словам директора Бердского автотранспортного предприятия Елены Бороздиной, водитель не нарушал правил дорожного движения. Согласно показаниям системы ГЛОНАСС скорость автобуса была всего 5 км/ч. Пассажирка пострадала из-за того, что не позаботилась о своей безопасности в салоне, считает Елена Викторовна: вставать с сидений и двигаться можно только на остановках.

— Свидетелей установили тут же в автобусе. Люди оставили свои контакты и сказали, что водитель начал отъезжать от светофора, ехал очень плавно, но вот бабушка встала, не дождавшись, когда автобус остановится, — сожалеет директор БАТП.

Теперь пожилой бердчанке предстоит долгое восстановление. Все медицинские издержки возьмет на себя страховщик. «Вред причинен источником повышенной опасности, поэтому, безусловно, страховая компания будет платить», — заверила «Курьер. Среда. Бердск» Бороздина.

Напомним, что каждый пассажир автоматически застрахован, даже если он еще стоит на остановке.

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