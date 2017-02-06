Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Городецкий не уходит в отставку

Губернатор Новосибирской области прокомментировал информацию о якобы скорой отставке, растиражированную в СМИ.

— Вообще я слухи и сплетни никогда не комментирую. Я жив, здоров, полон оптимизма и хочу еще долго-долго оправдывать доверие земляков, которое мне оказали, вот и все, — прокомментировал Владимир Городецкий новосибирским СМИ.

Информация о том, что в ближайшее время Владимир Городецкий уйдет в отставку по состоянию здоровья, а его пост может занять полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, появилась 3 февраля, а затем распространилась в социальных сетях.

Между тем, Кремль готов пожертвовать губернаторами ради президентских выборов, передают «Ведомости» http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/06/676293-basargin. В числе регионов, которые находятся «под пристальным вниманием»: Карелия, Рязанская, Свердловская, Новгородская и Ивановская области, а также Пермский край и Бурятия. Новосибирской области среди регионов, где возможна отставка губернатора, нет.

Днем 6 февраля о своей отставке объявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, «Мною принято решение не идти на выборы», – цитирует его Properm.ru. Он напомнил, что срок его полномочий завершится в мае, но он хочет, не дожидаясь этого, попросить президента Владимира Путина освободить его от должности досрочно.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», – заявил Басаргин.

«Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новости smi2.ru

  • Экс-губернатор Юрченко не даст растоптать свое доброе имя (10)
  • Экс-губернатор Василий Юрченко задержан правоохранителями у трапа самолета (24)
  • Чистка рядов: Главные единороссы Новосибирской области покидают свои посты (18)
  • Ущерб России в сумме 34 млн рублей нанес экс-губернатор Новосибирской области (16)
  • Уходит в отставку глава новосибирского управления СКР Иван Шеенко (19)
Городецкий не уходит в отставку

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [13:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:05] Губернатор Городецкий приедет в Бердск

[14:55] За неправильный диагноз пациенты имеют право требовать компенсацию с врача

[14:40] Собутыльник матери зарезал ее 14-летнюю дочь за отказ раздеться

Все новости

[15:05] Губернатор Городецкий приедет в Бердск

[14:55] За неправильный диагноз пациенты имеют право требовать компенсацию с врача

[14:40] Собутыльник матери зарезал ее 14-летнюю дочь за отказ раздеться


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

06 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: