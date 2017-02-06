Губернатор Новосибирской области прокомментировал информацию о якобы скорой отставке, растиражированную в СМИ.

— Вообще я слухи и сплетни никогда не комментирую. Я жив, здоров, полон оптимизма и хочу еще долго-долго оправдывать доверие земляков, которое мне оказали, вот и все, — прокомментировал Владимир Городецкий новосибирским СМИ.

Информация о том, что в ближайшее время Владимир Городецкий уйдет в отставку по состоянию здоровья, а его пост может занять полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, появилась 3 февраля, а затем распространилась в социальных сетях.

Между тем, Кремль готов пожертвовать губернаторами ради президентских выборов, передают «Ведомости» http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/06/676293-basargin. В числе регионов, которые находятся «под пристальным вниманием»: Карелия, Рязанская, Свердловская, Новгородская и Ивановская области, а также Пермский край и Бурятия. Новосибирской области среди регионов, где возможна отставка губернатора, нет.

Днем 6 февраля о своей отставке объявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, «Мною принято решение не идти на выборы», – цитирует его Properm.ru. Он напомнил, что срок его полномочий завершится в мае, но он хочет, не дожидаясь этого, попросить президента Владимира Путина освободить его от должности досрочно.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», – заявил Басаргин.

«Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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