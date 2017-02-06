USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Губернатор Новосибирской области прокомментировал информацию о якобы скорой отставке, растиражированную в СМИ.
— Вообще я слухи и сплетни никогда не комментирую. Я жив, здоров, полон оптимизма и хочу еще долго-долго оправдывать доверие земляков, которое мне оказали, вот и все, — прокомментировал Владимир Городецкий новосибирским СМИ.
Информация о том, что в ближайшее время Владимир Городецкий уйдет в отставку по состоянию здоровья, а его пост может занять полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, появилась 3 февраля, а затем распространилась в социальных сетях.
Между тем, Кремль готов пожертвовать губернаторами ради президентских выборов, передают «Ведомости» http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/06/676293-basargin. В числе регионов, которые находятся «под пристальным вниманием»: Карелия, Рязанская, Свердловская, Новгородская и Ивановская области, а также Пермский край и Бурятия. Новосибирской области среди регионов, где возможна отставка губернатора, нет.
Днем 6 февраля о своей отставке объявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, «Мною принято решение не идти на выборы», – цитирует его Properm.ru. Он напомнил, что срок его полномочий завершится в мае, но он хочет, не дожидаясь этого, попросить президента Владимира Путина освободить его от должности досрочно.
«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», – заявил Басаргин.
«Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [13:55]
[15:05] Губернатор Городецкий приедет в Бердск
[14:55] За неправильный диагноз пациенты имеют право требовать компенсацию с врача
[14:40] Собутыльник матери зарезал ее 14-летнюю дочь за отказ раздеться
[15:05] Губернатор Городецкий приедет в Бердск
[14:55] За неправильный диагноз пациенты имеют право требовать компенсацию с врача
[14:40] Собутыльник матери зарезал ее 14-летнюю дочь за отказ раздеться
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -13 C°, ветер: 3.9 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.
Снег, ветер: южный