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Погибли от угарного газа пожилые супруги в Новосибирской области

В Купино проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины и женщины в результате отравления угарным газом, сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, в понедельник.

3 февраля 2017 года в одном из домов в городе Купино обнаружены тела 68-летних супругов с признаками отравления угарным газом. По данному факту Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной отравления пострадавших стала неправильная эксплуатация топной печи. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

— Следственное управление обращает внимание жителей Новосибирской области на соблюдение правил пожарной безопасности. Отравиться угарным газом можно и при аварийной работе печи. Соблюдайте осторожность и правила эксплуатации топяных печей и дымоходов. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, — предупреждает Кулешова.

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Погибли от угарного газа пожилые супруги в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [13:20]

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