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Мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что очистка парковок — сфера ответственности бизнеса, а не муниципальных служб. Напомним, накануне Ассоциация предпринимателей Бердска решила направить запрос в администрацию, чтобы выяснить: кому принадлежат заваленные снегом парковочные карманы, и кто обязан их убирать?
— Я понимаю, есть инициатива по защите предпринимателей. Объясняю свою позицию. В многоквартирных домах обслуживать бизнес, (офисы которого) выведены из жилого фонда и которые имеют парковочные карманы, неправильно. Неправильно, если это идет за счет жителей, живущих в этом доме. Уже сама по себе неудачная форма, когда из многоквартирных домов вывели жилой фонд и сделали там бизнес. Уже определенная сложность для людей, которые живут этажом выше. И на плечах жителей содержать бизнес неправильно, — отметил Евгений Анатольевич.
Очищать свои парковки обязаны и отдельно стоящие коммерчески объекты, добавил глава. Муниципалитет их чистить не будет.
— Вот тротуары, по которым дети идут в школу, — вот это да. Возле объектов социального назначения, где пожилые люди… Но парковочный карман предпринимателя обслуживать — извините меня, я думаю, это удел бизнеса, если они взялись за него. И это позиция не моя лично. Это и по закону. Такая же позиция, можете перепроверить, и у горсовета, — подчеркнул Шестернин.
При этом Евгений Анатольевич призвал коммунальщиков и административно-техническую инспекцию не запугивать бизнесменов штрафами, а выстраивать с ними нормальный диалог.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [13:10]
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