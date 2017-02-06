Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам нападения на посольство Российской Федерации в Киеве в 2014 и 2016 годах. В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СК России, сотрудниками ФСБ и МВД России, получены достаточные данные, подтверждающие причастность ряда конкретных граждан Украины к совершению противоправных действий. Об этом сегодня, 6 февраля, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В связи с этим по событиям 2014 года следствием заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений) активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины Николаю Рудьковскому, придерживающимся праворадикальных взглядов. Кроме того, Назаренко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации).

14 июня 2014 года, обвиняемые, действуя в группе с другими лицами принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания. Помимо этого, Назаренко непосредственно принимал участия в срыве с флагштока Государственного флага Российской Федерации и надругательстве над ним. Ущерб, причиненный посольству, составил более 14 млн. рублей.

В рамках расследования второго нападения на посольство, которое произошло в 2016 году, подтвердилась причастность к совершению преступления бывшего сотника «женской сотни» Майдана Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона «Айдар» Сергея Новикова и Александра Высоты. Им также заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.360 УК РФ.

По данным следствия, Крат, Новиков, Высота и другие активисты украинских праворадикальных структур «Автомайдан», «Евромайдан», «Союз ветеранов АТО» заранее спланировали свои противоправные действия у российского посольства, преследуя цель осложнения международных отношений между Россией и Украиной. В 5 часов утра 10 марта 2016 года обвиняемые пришли к Посольству России и бросили в здание четыре бутылки с зажигательной смесью (с так называемыми «коктейлями Молотова»). В результате во дворе и на фундаменте здания российской дипломатической миссии возникли открытые очаги горения. Все происходившее граждане Украины фиксировали на видео, а затем разместили запись в сети Интернет.

В настоящее время следователи проверяют обвиняемых по эпизоду 2016 года на причастность к событиям 2014 года. Также продолжается сбор доказательств об организаторах этих преступлений и лицах, их финансировавших.

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