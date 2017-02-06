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ФАС остановила аукцион по ремонту ДК «Родина» в Бердске на 24,5 млн рублей

Антимонопольная служба приостановила аукцион по ремонту ДК «Родина» в Бердске. Конкурс уже вышел на этап определения победителя. Однако сейчас процедура заморожена.

Жалобу в ФАС направила ИП Черняк. Он указал, что в документации не указаны значения и характеристики некоторых товаров и услуг. Документы, по мнению заявителя, не отвечают требованиям закона РФ, а значит, влияют на результат определения поставщика.

На портале госзакупок указано, что жалоба пока рассматривается. Также есть сведения, что была и вторая жалоба. Но ее ФАС отклонила.

Напомним, на ремонт ДК «Родина» разыгрывалось 24,5 млн рублей. На эти деньги подрядчик должен сделать более ста видов различных работ. От прокладки кабеля до отделки и вставки пластиковых окон. Кроме того, в работы входит посадка деревьев, асфальтирование придворцовой территории, установка освещения, видеонаблюдения и прокладка коммуникаций.

Всего на сайте госзакупок размещено несколько аукционов по ремонту «Родины». Дворец, напомним, начали ремонтировать в 2014 году, и уже потратили на это более полумиллиарда рублей.

Новости smi2.ru

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ФАС остановила аукцион по ремонту ДК «Родина» в Бердске на 24,5 млн рублей

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [12:10]

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