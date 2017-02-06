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Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии. Под запрет могут подпасть и поставки сливочного масла, молочных жиров, рыбы.
«Запрет вводится с 6 февраля в связи с обнаружением в говяжьих продуктах рактопамина (препарат для наращивания мышечной массы)», — сообщил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
По его словам, кроме рактопамина, в охлажденной говядине, которая поступает из Новой Зеландии, не раз обнаруживались листерии и бактерии группы кишечной палочки.
Использование рактопамина в РФ запрещено.
Как заявил глава службы, листерии три раза обнаруживались в говядине в марте прошлого года и один раз в сентябре, в ноябре было обнаружение в баранине. Не раз листерии и бактерии группы кишечной палочки выявлялись в новозеландской рыбе. Кроме того, в рыбе обнаруживалась ртуть. «Было пять таких случаев», — сказал он.
По словам Данкверта, в сливочном масле были выявлены бактерии группы кишечной палочки и два раза — тетрациклин. «Мы предупреждаем новозеландских поставщиков: если обнаружения повторятся, будем ограничивать и поставки масла с жиром», — сказал он.
Россельхознадзор не исключает и ограничения ввоза новозеландской рыбы. Как сообщил руководитель службы, продукция, отправленная из Новой Зеландии до запрета, будет подвергнута лабораторному контролю.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [11:50]
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