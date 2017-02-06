Создание мемориального музея Владлена Бирюкова в Бердске признано одним из лучших проектов, реализованных в Новосибирской области. Он стал единственным мемориальным музеем, посвященный актеру. Стал лауреатом и занесен в Золотую книгу культуры Новосибирской области.

Напомним, мемориальный музей народному артисту РФ Владлену Бирюкову торжественно открыли 2 сентября 2016 года накануне празднования 300-летия Бердска. На церемонию открытия приезжали из Москвы дочь, внуки и правнучка знаменитого артиста.

Жизнь Владлена Бирюкова была тесно связана с Бердском. Здесь он учился в школах №1 и 10. Немного трудился на радиозаводе. Похоронен на бердском кладбище. Поэтому уже давно стоял вопрос о создании мемориального музея знаменитого земляка. Большинство экспонатов для будущего музея передала вдова Бирюкова Татьяна Фирсова.

Музей Бирюкова разместился в доме №1 по ул. Кирова, в бывшем небольшом помещении совета ветеранов радиозавода (чуть больше 40 кв. Метров). На создание экспозиции «Театр Бирюкова» потратили 1 млн 594 тыс. рублей.

— Мемориальный музей Владлена Бирюкова является первым и единственным музеем актеру в Новосибирской области. Он стал обладателем лауреатского звания и занесен в Золотую книгу Новосибирской области. Это один из лучших проектов, реализованных в области в 2016 году, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительских мероприятий городского историко-художественного музея Марина Янеева.

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