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Создание мемориального музея Владлена Бирюкова в Бердске признано одним из лучших проектов, реализованных в Новосибирской области. Он стал единственным мемориальным музеем, посвященный актеру. Стал лауреатом и занесен в Золотую книгу культуры Новосибирской области.
Напомним, мемориальный музей народному артисту РФ Владлену Бирюкову торжественно открыли 2 сентября 2016 года накануне празднования 300-летия Бердска. На церемонию открытия приезжали из Москвы дочь, внуки и правнучка знаменитого артиста.
Жизнь Владлена Бирюкова была тесно связана с Бердском. Здесь он учился в школах №1 и 10. Немного трудился на радиозаводе. Похоронен на бердском кладбище. Поэтому уже давно стоял вопрос о создании мемориального музея знаменитого земляка. Большинство экспонатов для будущего музея передала вдова Бирюкова Татьяна Фирсова.
Музей Бирюкова разместился в доме №1 по ул. Кирова, в бывшем небольшом помещении совета ветеранов радиозавода (чуть больше 40 кв. Метров). На создание экспозиции «Театр Бирюкова» потратили 1 млн 594 тыс. рублей.
— Мемориальный музей Владлена Бирюкова является первым и единственным музеем актеру в Новосибирской области. Он стал обладателем лауреатского звания и занесен в Золотую книгу Новосибирской области. Это один из лучших проектов, реализованных в области в 2016 году, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительских мероприятий городского историко-художественного музея Марина Янеева.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [11:45]
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