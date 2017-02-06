Снимок органов грудной клетки пенсионерки Надежде Владимировне нужен обязательно — без него в плановом стационарном лечении сердечного недуга могут отказать. Но в среду, 1 февраля, она так и не смогла попасть в флюорографический кабинет. По словам бердчанки, возле него скопилась огромная очередь: человек 40 с талончиками на осмотр покорно ждали своего часа, но всех желающих принять не удалось.

— Они открыли, с восьми утра они начали работать и в 8.43 кабинет закрыли — нагрелся аппарат. Нам сказали: «В 10 включат». 10 часов — нет, я пошла другого врача проходить, — жалуется пенсионерка. — Если аппарат не работает, как-то нормируйте, дайте 10 направлений, а не сто. Ведь это же можно все сделать.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» уже писал о том, что на стотысячное население в Бердске есть только один бесплатный флюорограф, да и тот не работает http://www.kurer-sreda.ru/2016/11/24/263815-vyshel-iz-stroya-edinstvennyj-besplatnyj-flyuorograf-v-berdske в полную силу. Тем, кто не смог обследоваться по полису ОМС приходится идти в платную веговскую поликлинику. Туда и собирается Надежда Владимировна. «Хорошо, я заплачу 200 рублей, но я этот чек пошлю Скворцовой и Медведеву, чтобы они не говорили, что все хорошо в медицине. Вы не выделяйте деньги, а целенаправленно: нужен больнице аппарат — высылайте», — негодует бердчанка.

По словам главного врача бердской горбольницы Юрия Краморова, новый флюорограф для Бердска он просил http://www.kurer-sreda.ru/2015/08/03/192313-flyuorograf-za-6-mln-rublej-dlya-bolnicy-berdska-prosit-vlast-u-minzdrava давно и у местной власти, и в региональном минздраве. Но 6 млн. на новое оборудование найти по-прежнему не удается. Хотя совсем недавно в профильном ведомстве пообещали выделить 1 млн. на починку вышедшей из строя рентгеновской трубки.

— Сегодня (6 февраля — прим. ред.) пришла бумага из минздрава, я поэтому говорю так уверенно, что они уже согласовывают эти деньги, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Краморов.

Но до тех пор, пока не проведены торги и не оформлены все необходимые бумаги, руководству горбольницы предстоит решить проблему с очередями в ФЛГ-кабинет. Как говорит Юрий Николаевич, они обратились в медсанчасть «Вега», чтобы пациенты горбольницы по направлению могли обследоваться там бесплатно.

Такое соглашение с ЦГБ уже есть, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Лоншаков, замдиректора по общим вопросам частной клиники «Вега». По словам Владимира Александровича, больница будет оплачивать визиты своих подопечных, но в каком объеме и количестве, пока он сказать затруднился.

С дополнительной нагрузкой персонал и техника рентген-кабинета в «Веге» справятся. Чтобы принимать пациентов, там готовы даже продлить часы работы.

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