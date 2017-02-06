В связи с выявлением причин повышенной подпитки на котельной №2 «Вега» в Бердске будет производится веерное отключение у потребителей от нескольких ЦТП. Возможно понижение параметров отопления и горячей воды.

В зону отключения попадают потребители 88 многоквартирных жилых домов, детские сады №3, 12, 27, школы №2, 6, 10, 14 в центре Бердска. Как сообщили в пресс-центре бердской мэрии, веерное отключение осуществят во вторник, 7 февраля, с 9.00 до 18.00.

Аналогичные отключения и по той же причине произойдут в этот день и в Микрорайоне. В котельной №1 «Новой» (бывшая бэмзовская) тоже будут искать дефект, через который утекает теплоноситель, пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в Комбинате бытовых услуг, который отвечает за отопление города.

В Микрорайоне возможно понижение температуры теплоносителя и горячей воды в 320 многоквартирных домах, детских садах №2, 7, 15, 21, 26, 9 и 28 школах №5, 11, 12, 13, а также в ДК « Родина» и лесхозе, возможно понижение параметров отопления и горячей воды.

Впрочем, как прокомментировали в КБУ, это не значит, что потребители замерзнут. Они даже могут не заметить отключение отопления. Поэтому и применяют веерное, то есть поочередное, отключение, чтобы оперативно установить место утечки и возобновить полноценную подачу тепла.

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