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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [11:10]
[15:05] Губернатор Городецкий приедет в Бердск
[14:55] За неправильный диагноз пациенты имеют право требовать компенсацию с врача
[14:40] Собутыльник матери зарезал ее 14-летнюю дочь за отказ раздеться
[15:05] Губернатор Городецкий приедет в Бердск
[14:55] За неправильный диагноз пациенты имеют право требовать компенсацию с врача
[14:40] Собутыльник матери зарезал ее 14-летнюю дочь за отказ раздеться
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