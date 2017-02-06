Не нашелся пропавший в сервисном центре ноутбук жителя Бердска. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», Артем 23 января сдал в починку портативный компьютер, но назад спустя неделю получил только зарядное устройство. В компании «ТехноЦентр» объяснили, что кто-то подделал квитанцию клиента и забрал технику.

Артем поведал о результате поисков. Пока, говорит он, ни правоохранителям, ни сотрудникам ремонтной фирмы не удалось разыскать бесследно исчезнувшую электронику. Но бердчанину удалось поговорить с директором «ТехноЦентра» в присутствии полицейского. По словам Артема, за незадачливость своих подчиненных руководитель не извинился, но предложил хозяину пропавшего гаджета компенсацию.

Взамен пропажи директор фирмы предлагает подержанный ноутбук или 16 тыс. рублей. Такую сумму сотрудники центра вывели, изучив предложения на сайтах за бывшие в употреблении устройства со схожими характеристиками. И, скорее всего, Артем согласится взять деньги: работать на компьютере сомнительного качества, у которого уже был неизвестный владелец, он не хочет.

— Придется брать 16, добавлять еще столько же и покупать новый. В 2014 году я его брал за 20 тыс., сейчас такой уже стоит 30. Плюс к этим деньгам надо установить антивирусники и все прочее, опять же человека нанимать, чтобы все это сделать, — считает расходы разочарованный клиент.

«Обидно за то, что мы, обыватели, законом никак не защищены, как показывает практика. Закон не на нашей стороне», — сокрушается бердчанин.

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