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Трамп: США не вправе читать мораль России

США в прошлом допустили слишком много ошибок, чтобы читать теперь мораль России. Таков смысл ответов, которые дал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Хозяину Белого дома был задан вопрос, продолжает ли он с уважением относиться к российскому президенту. «Я уважаю многих людей, но это не означает, что я найду с ними общий язык; он (президент РФ Владимир Путин) лидер государства. Я скажу так: лучше поладить с Россией, чем не поладить. Если Россия поможет нам в борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ред), с исламским терроризмом во всем мире, то это будет хорошо», — сказал Трамп.

«Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею», — добавил республиканец.

Когда ему напомнили об обвинениях Запада в адрес РФ и ее руководства, то Трамп констатировал, что Соединенные Штаты трудно назвать безупречной в моральном плане стороной. «И что вы думаете? Наша страна невинна?» — задал он вопрос.

Трамп предложил ведущему внимательнее изучить то, что сделали США. «Мы наделали много ошибок. Я с самого начала был против войны в Ираке. Много ошибок, множество людей было убито; поэтому верьте мне, убийц вокруг и так немало», — резюмировал президент.

Первая после инаугурации нового главы американской администрации телефонная беседа президентов России и США, состоявшаяся 28 января, была положительно оценена и в Москве, и в Вашингтоне. Лидеры «в позитивном и деловом ключе» обсудили целый ряд международных вопросов, включая объединение усилий против террористической группировки ИГ, и договорились поддерживать «регулярные личные контакты», в том числе начать проработку будущей встречи, отмечала пресс- служба Кремля.

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Трамп: США не вправе читать мораль России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 февраля 2017 г. [10:40]

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